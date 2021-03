Negma Dance Group domani in finale a Italia’s Got Talent, il sostegno dei sindaci di Sanremo e Ospedaletti

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti sostengono la compagnia di ballo “Negma Dance Group” che si esibirà in finale a Italia’s Got Talent domani (mercoledì 24 marzo):

“Vogliamo invitare la cittadinanza a fare il tifo per i ballerini del “Negma Dance Group” diretti da Francesca e Federico Orlando che si esibiranno domani alla finale di Italia’s Got Talent. Sosteniamo Francesca Pesce, Alyssa Salzone, Fabio Martini, Alessia D’Urso, Giulia D’Urso, Verdiana Bergamo, Andrea Cristina Carbone e Ilaria Franceschini: un bel gruppo di ballo, in cui ci sono diversi artisti sanremesi, proveniente dalla scuola Happiness asd di Ospedaletti. Con il nostro voto permettiamo a tutti loro di vivere un sogno! E’ un’occasione importante per dare visibilità al nostro territorio!”