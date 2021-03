Consulenze Neuropsicomotorie gratuite in età evolutiva durante il mese di aprile al centro di riabilitazione 'Insieme' di Sanremo

Il Centro Ambulatoriale Insieme di Sanremo con la Dott.ssa Jennifer Fredini Neuropsicomotricista, saranno a disposizione delle famiglie, tutti i mercoledì del mese di aprile per delle consulenze gratuite.

Quando una famiglia dovrebbe rivolgersi ad una Neuropsicomotricista? Esistono dei campanelli di allarme che se riconosciuti precocemente possono portare all’individuazione precoce di molti disturbi o ritardi nell’acquisizione delle tappe dello sviluppo psicomotorio del bambino. Il riconoscimento di tali condizioni è fondamentale per prevenire l insorgenza di problemi emotivi,comportamentali, comunicativi, sociorelazionali, motori e dell apprendimento che spesso si associano ai quadri di alterato sviluppo psicomotorio.

COMPORTAMENTO

- spesso non ascolta quando gli si parla?

- non porta a termine le attività proposte?

- è facilmente irritabile o distratto?

- si muove continuamente sulla sedia?

- fatica a giocare in modo tranquillo?

- è continuamente sotto pressione?

- tende a non rispettare le regole?

- tende a prevaricare gli altri?

EMOTIVITÀ

- ha una bassa autostima?

- fatica a distaccarsi dai genitori?

- ha difficoltà nella gestione delle proprie emozioni?

- ha difficoltà a concentrarsi?

- ha difficoltà nel prendere decisioni?

COORDINAZIONE MOTORIA

- è maldestro o scoordinato?

- è impacciato nei movimenti?

- ha difficoltà nelle attività manuali?

- ha uno scarso equilibrio e controllo posturale?

- ha difficoltà a svolgere le autonomie quotidiane ? (lacci, cerniere, bottoni)

- ha difficoltà ad orientarsi nello spazio?

- ha difficoltà in attività di coordinazione ? (Forbici,palla,salto)

APPRENDIMENTO

- non riesce a stare attento?

- ha una scarsa memoria?

- non comprende ciò che legge?

- fa fatica a scrivere?

- ha difficoltà nei concetti logici?

- ha difficoltà a capire le consegne?

- ha difficoltà a copiare dalla lavagna?

- ha una scrittura irregolare?

SOCIALITÀ

- tende a giocare spesso da solo?

- tende ad isolarsi?

- rifiuta il contatto oculare?

- fatica a condividere il gioco?

- assume un atteggiamento di chiusura?

- mostra una scarsa empatia o sensibilità verso le emozioni?

- manifesta disinteresse verso i coetanei?

Se un bimbo/a mostra una o più delle suddette difficoltà e se tali problemi interferiscono con la capacità del bambino di compiere in modo armonico le attività della vita quotidiana, è importante rivolgersi ad uno specialista dell’età evolutiva. Tanto più l’intervento sarà immediato, maggiore sarà la possibilità di garantire un risultato terapeutico mirato ed efficace.

Per Info o Prenotazioni telefonare al 339 3351687

Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Insieme Sanremo

Via Volta 17

info@centroasdinsieme.it