Circa 20mila cittadini tra i 75 e i 79 anni hanno prenotato il vaccino, Toti: "Solo con il vaccino il virus sarà sconfitto"

Quasi 20 mila cittadini tra i 75 e i 79 anni in Liguria hanno già prenotato il vaccino online sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it oppure tramite Cup, farmacie e numero verde dedicato 800 938 818, attivi da questa mattina.



"La grande macchina di prenotazione, già utilizzata per gli over 80, anche questa volta sta funzionando, prendere appuntamento è facile e bastano pochi minuti. Grazie alla grande eccellenza di Liguria Digitale, che abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio, e a chi non ha chiuso occhio lavorando senza sosta per noi. Voi avete già prenotato? Forza, che solo con il vaccino sconfiggeremo il virus". Così in un post il presidente della Regione Toti che sollecita i cittadini a vaccinarsi.