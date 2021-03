Sanremo: terra e pietrisco sulla strada per San Romolo, un lettore torna a chiede interventi al Comune

Un nostro lettore, Filippo Veglia, ci ha scritto in seguito a un’altra mail inviataci l’11 marzo in relazione ai problemi di passaggio in strada Senatore Ernesto Marsaglia:

“Ho apprezzato il sollecito intervento da parte del personale del Comune inviato sul posto. Però si è limitato a posizionare dei cartelli segnaletici, peraltro solo su una parte del tratto di strada interessata alla situazione già segnalata. Il posizionamento della segnaletica, ormai avvenuto circa 7 giorni fa, non ha risolto la situazione che ad oggi continua a persistere e la presenza di sassi e terriccio, in considerevole quantità, continua ad essere sul manto stradale. Sollecito, quindi, un intervento risolutivo da parte di codesta amministrazione, in modo da evitare possibili problematiche al traffico da e per le frazioni di Borello e San Romolo”.