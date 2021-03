Sanremo: materassi abbandonati in pieno giorno in via Dante Alighieri, la segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice, Adriana, ci ha scritto per segnalare l’ennesima situazione di degrado, lasciata da un cittadino a Sanremo, questa volta nella zona di Baragallo:

“Siamo abituati a vedere spazzatura gettata a caso per alcune strade, a causa dell'inciviltà di talune persone. La foto che invio è stata scattata in pieno quartiere di Baragallo, in via Dante Alighieri all'altezza del civico 466. Due vecchi materassi abbandonati e messi nel primo pomeriggio di oggi da qualcuno che, forse, non si fa problemi ad essere visto, considerando l'ora in cui deve averli deposti. Spero che Amaie intervenga per eliminare lo scempio”.