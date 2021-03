Imperia: inaugurazione della targa 'Civitas Fidelissima', un lettore "Date un'occhiata al degrado vicino"

Un nostro lettore di Imperia, Massimo Pettenuzzo, ci ha scritto per esternare alcune sue considerazioni sull'inaugurazione di ieri, in largo Sabatini, della targa Civitas:

“Una bellissima occasione per rilanciare la zona oltre a dare il giusto ricordo (mi creda non vuole essere una polemica ma una considerazione visto che oggi abbiamo visto la zona tirata a lucido) ma, solo un mese fa non si riusciva a passare dall'immondizia che si trovava a terra proprio nell'angolo dove è stata riposta la targa. A trenta metri troviamo vico Costanzo e vico Castello dove era stato riportato alla vista dei cittadini un vecchio pozzo bellissimo, ora totalmente coperto. Consiglierei al Sindaco di fare un giro nella zona, così si rende conto del degrado che si è creato dove non ci sono controlli e le cucine dei ristoranti depositano fuori tutti i rifiuti senza rispettare i giorno di passaggio della raccolta differenziata. Senza dimenticare escrementi di animali, bottiglie di birra abbandonate su ogni scalino, in particolare del civico 4 di vico Castello. Per concludere: sono bellissime queste iniziative che danno splendore a una cittadina che lo merita, ma passata la festa manteniamo le luci accese perchè si rischia che la targa, tra un mese, si ritrovi come il vecchio pozzo”.