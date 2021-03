Volley: settimana intensa per ragazze e ragazzi della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli

In questa settimana appena conclusa sono scese in campo entrambe le formazioni Under15 maschile e femminile della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

Giovedì le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U15/F hanno dovuto giocare il recupero della terza giornata di campionato.

Le giovani atlete green hanno affrontato al Mercato dei Fiori, alle 17.15, l’Amer Yacht Sanremo nel Derby cittadino. La partita ha visto uscire vincenti le giovani ragazze della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli che hanno ottenuto una vittoria sofferta ma importante, imponendosi per 3–2 sulle padroni di casa con I seguenti parziali: 23/25, 25/18, 25/16, 18/25, 12/15

A fine incontro Marco Biglieri, allenatore dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, ha parlato così dell’incontro: “Il primo set è stato giocato discretamente bene, si sono viste buone fasi di gioco sia da una parte che dall’altra. Nel 2 set l’Amer Yacht Sanremo è stata più convinta, più cinica e facendo meno errori si è portata a casa il set per poi imporsi quasi allo stesso modo nel terzo poiché le mie ragazze avevano perso fiducia a causa di qualche errore di troppo. Dal quarto set devo invece dire che ho visto un’ottima reazione nelle ragazze che si sono riprese e, con fiducia e convinzione, hanno pareggiato il parziale dei set portandosi sul 2 a 2 per poi vincere anche il quinto ed ultimo set per 12/15. Sono contento perché la mia squadra in fin dei conti ha giocato molto bene, soprattutto negli ultimi 2 set dimostrando carattere, capacità e caparbietà che ci ha portato ad ottenere un’importante vittoria”.

Altro appuntamento importante è stato quello di domenica alle 10.45 presso la palestra di Ospedaletti dove le ragazze green hanno dovuto fronteggiare la squadra del San Giovanni Ospedaletti, partita valida per il campionato U15/F. Il match ha visto uscire sconfitte le atlete della Mazzucchelli che hanno subito una sconfitta per 3–0 con I seguenti parziali: 25/10, 25/14, 25/22.

A match terminato, l’allenatore Marco Biglieri ha rilasciato le seguenti parole: “Oggi abbiamo giocato contro una squadra molto forte formata da ragazze d’esperienza di cui 2/3 giocano in serie C. La partita è stata molto difficile perché il mio team ha giocato in maniera timorosa per 2 set interi sbagliando molto sulle ricezioni, in difesa e proprio sull’atteggiamento in campo mentre le avversarie hanno dimostrato molta più concretezza, sicurezza e determinazione. Nell’ultimo set le mie ragazze si sono riprese, dimostrando di essere meno tese ed infatti, sbagliando molto meno e avendo molto più affiatamento tra loro, hanno espresso molte fasi di buon gioco il che ha portato ad un set molto più combattuto. Tendenzialmente la partita è stata approcciata male sotto l’aspetto caratteriale però posso comunque ritenermi soddisfatto di quanto fatto, soprattutto nell’ultimo set dove dove ho visto una reazione della mia squadra. Domenica ci attende una partita molto importante e spero che le ragazze si possano divertire tornando a giocare come sanno fare perché sono sicuro che l’atteggiamento di oggi non rispecchia le loro reali capacità”.