Pallavolo: bella vittoria interna del Riviera Volley Sanremo (3-1) nel derby contro il Primavera Imperia

Buona prestazione e bella vittoria del Riviera Volley Sanremo Ast Italia che vince e convince contro il Volley Primavera Imperia (3-1).

Il derby del campionato Under 19 (fase interprovinciale) si è giocato ieri al pala mercato, con i ragazzi di Massimo Ciogli (alcuni fanno parte della rosa della Serie C che aveva giocato la sera prima a Genova) hanno vinto il primo set 25-17 ma hanno poi subito il ritorno del Primavera per 25-23. Nel terzo e quarto si sono imposti per 25-20 e 25-22 chiudendo i conti.

Anche l’Under 19, a causa dello stop dettato dal Covid, deve recuperare tre partite e ha quindi la possibilità di arrivare nei primi posti in classifica.