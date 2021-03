L’importanza di Instagram e Twitter nello sport

L’ascesa dei social media ed i continui cambiamenti che interessano il mondo digitale hanno investito qualunque settore della nostra vita, sia pubblica che privata. Lo sport dei grandi campioni, quindi, è stato quasi totalmente investito da questo “nuovo” modo di comunicare e, proprio per questo, le società e gli atleti si dotano di “Media House” incaricate di promuovere i valori della maglia e di fidelizzare e appassionare sempre nuovi tifosi, fan o sostenitori. Da quando i risultati e le notizie sportive circolavano solo in TV e sui giornali, molte cose sono cambiate, per cui oggi ne parleremo con l’ agenzia di marketing di cui ha parlato il milionarie , l’agenzia SWJ WEB MARKETING dei fratelli Joel e Roger Pagini. Stando al parere degli esperti i social sui quali le società investono maggiori risorse sono Instagram e Twitter, due piattaforme in grado di avvicinare i fan, interessare gli sponsor e migliorare i profitti societari.

Twitter e Instagram sul podio della sport industry

Twitter è una piazza virtuale in cui si discute in diretta di quanto accade nel mondo o in TV e, dunque, è lo strumento perfetto per seguire un match o una gara sportiva. Grazie alla sua evoluzione e alla capacità di resistere ai nuovi social arrivati sulla scena, Twitter si è posizionato come un angolo di discussione veloce e immediata e piace sia ai tifosi che alle dirigenze. Si tratta di una delle piattaforme più longeve del web dal 2006 ad oggi. Nonostante i cambiamenti grafici e funzionali, l’intento di Twitter è rimasto il medesimo, ovvero dar vita a conversazioni pubbliche rispetto ad argomenti organizzati per hashtag. Ed è per questo che, nel settore, si parla spesso di “entertainment company” quando si fa riferimento a società sportive profondamente lanciate sul web. A differenza di un’azienda che apre i canali online per migliorare le vendite, per le società sportive la presenza sul web ha un fine più ampio e profondo. Difatti i contenuti prodotti tra Twitter, Facebook, Instagram e gli altri social non devono “convincere” un cliente, ma farlo sentire fiero di far parte di una comunità.





Si può e si deve parlare di sport sui social

È quanto accade anche su Instagram, un social che “divora” fotografie e belle immagini e che aiuta le società sportive a mostrarsi sotto una luce diversa dal solo risultato sportivo. Con questa piattaforma si è dato avvio ad un’intensa attività di sponsorship, soprattutto in ambito di abbigliamento sportivo ed integrazione alimentare.

Lo sport e le sue argomentazioni a 360° hanno un importante seguito sui social da parte di numerosi appassionati, che vogliono allargare il campo delle loro conoscenze sportive anche su aspetti che si allontanano dalla semplice competizione, allargando il campo ad aspetti che ne completano il quadro informativo, dalla passione per gli articoli della squadra del cuore o atleta, alle piccole curiosità sulla vita privata e tendenze moda del mondo sportivo.