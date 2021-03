Il Lions Club Arma e Taggia prosegue la propria attività sul territorio tabiese e nell’entroterra della Valle Argentina

Importante attività, quella svolta dal Lions Club Arma e Taggia nel mese di marzo iniziata con la consegna, alla presenza del Sindaco di Badalucco Matteo Orengo e della responsabile Monica Signa, ad una serie di sedie didattiche per l’allestimento di una ‘lavagna interattiva polifunzionale’ per la scuola del piccolo centro della valle.

Alla scuola di Triora (plesso dell’Alta Valle Argentina), con il socio Lions Mino Casagrande, il Presidente di Zona Ernesto Fresca Fantoni, la Maestra Gianna Ozenda e due collaboratrici scolastiche, è stato consegnato materiale didattico (acquisito con fondi della Fondazione Lions), acquistato presso attività commerciali locali. Non ultimo, al plesso delle Levà ad Arma di Taggia è avvenuta la consegna dei Tricolori per la Festa dell’Unità d’Italia del 17 marzo.

La scorsa settimana è stato inoltre consegnato al Comune di Molini di Triora, duramente colpito dalla scorsa alluvione, il generatore offerto dai Club Lions della zona. Erano presenti: il Sindaco Manuela Sasso, il vice Danilo Marvaldi, l’assessore Alessandra Balbo, il Governatore Senia Seno, il Presidente di zona ed il socio Lions del Club di Arma e Taggia Mino Casagrande.

Le attività del Club proseguono tra le mille difficoltà del momento storico, ma i soci Lions sono consci dell’importanza della continuità. I service sono utili, alcuni per la risposta a necessità effettive del territorio ma altresì utili sotto l’aspetto della solidarietà e per far comprendere, la consegna dei Tricolori ne è un esempio calzante, che le difficoltà si possono superare solo ed unicamente restando uniti.