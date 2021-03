Target: Benza tra le prime dieci aziende italiane nella progettazione di giardini e arredi per gli esterni

L’azienda Benza è stata fondata a Sanremo nel 1932 e per diversi anni si è occupata solamente di serre e vendita di prodotti per il riscaldamento. All’inizio degli anni ottanta si è specializzata anche in prodotti per il giardinaggio, l’agricoltura, l’arredo e l’irrigazione.

All’interno dello show room, infatti, si possono trovare una vasta gamma di soluzioni e prodotti per l’arredo del giardino: sedie e tavoli da pranzo, ombrelloni, gazebo, pavimentazioni, laghetti, fontane e mobili per il relax.

I prodotti Benza vengono venduti in tutta Italia e anche all’estero. La realizzazione di quest’ultimi non avviene solamente in Liguria ma anche in Costa Azzurra con diverse imprese in Francia e a Monaco. I servizi offerti alla clientela vanno dalla progettazione alla realizzazione di quello che il cliente chiede - in azienda, infatti, operano anche un grafico e un architetto specializzati.

Nel 2003 l’impresa ottiene il “Premio Fedeltà al lavoro e progresso Economico” dalla Camera di Commercio di Imperia e successivamente anche il “Premio San Romolo per l’imprenditoria”.

Nel 2014 l’azienda brevetta il PDM System per contrastare il punteruolo rosso. Negli ultimi tempi il problema è diminuito grazie ai proprietari delle palme e ai Comuni che ogni giorno operano con alcuni trattamenti per salvaguardare il patrimonio arboreo. Oggi l’azienda sta trattando il lungomare del Comune di Spotorno e i risultati sono davvero ottimi: su 60 palme, infatti, solo una è stata abbattuta.

Lo show room offre la massima garanzia del prodotti venduti attraverso i loro negozi e i cinquanta rivenditori sparsi in tutta la Liguria.