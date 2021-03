Calcio: l’Imperia perde in casa contro il Pont Donnaz Hone Arnad Evancon 0-1

IMPERIA-PDHAE: primo tempo

20’ cross di Sassari, Donaggio ci arriva col tempo giusto ma non riesce a girare verso la porta ospite

22’ primo squillo ospite: da fuori Jeantet tira forte ma Dani blocca centrale

30’ poco da segnalare al Ciccione

36’ brutta palla persa da Scannapieco, parte Jeantet ma il suo tiro è alto

38’ punizione dalla trequarti, svetta Balzo ma la sua incornata è ancora alto

IMPERIA-PDHAE: secondo tempo

46’ punizione dalla trequarti di Martelli, incorna De Bode ma viene murato

65’ gran discesa di Malandrino che mette in mezzo ma Donaggio non aggancia poi Gnecchi non riesce a concludere

66’ bolide dai 30 metri di Sassari: parata centrale di Vinci

70’ bell’angolo di Sancinito che crea una mischia davanti a Vinci. Poi la difesa spazza.

76’ tiro da fuori di Masini che viene deviato in corner.

77’ OCCASIONISSIMA PDHAE: dal corner, Varvelli fa da sponda per Balzo il cui colpo di testa viene ribattuto da Sancinito. Sul tap-in di Tanasa, dentro l’area piccola, Scannapieco salva sulla linea

81’ grande imbucata di Gnecchi per Minasso che non riesce ad agganciare e favorisce l’uscita di Vinci

85’ Errore di Dani sul rinvio e parte Varvelli che serve Sterrantino. Il tiro viene salvato nei pressi della lineada Scannapieco.

86’ GOL PDHAE! Sterrantino anticipa Dani in uscita e firma il vantaggio ospite

90’+3 mischia nell’area ospite. Il tiro di Giglio viene ribattuto dal muro difensivo.

90’+6 finisce la partita

IMPERIA-PDHAE 0-1: IL TABELLINO

IMPERIA – Dani; Malltezi (78’ Minasso), De Bode, Scannapieco (89’ Fazio), Malandrino; Giglio cap., Virga, Gnecchi; Sassari (67’ Sancinito), Donaggio (84’ Cassata), Martelli (52’ Di Salvatore). All.: Lupo

PDHAE – Vinci; Scala, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappelano, Filip, Masini, Varvelli cap., Gambino (73’ Sterrantino), Jeantet (82’ Borretaz). All.: Cretaz

MARCATORI: 86’ Sterrantino

AMMONITI: Virga, Giglio, Sancinito, Scannapieco (I) Ciappelano, Gambino, Maffezzoli, Masini , Sterrantino (P)

NOTE: al 17’ ammonito Lupo (allenatore Imperia). Recupero 2’ nel primo tempo e 6’ nel secondo

IMPERIA PDHAE: le dichiarazioni di Lupo

Al termine del match ha parlato l’allenatore dell’Imperia Alessandro Lupo: ”Abbiamo fatto la partita come dovevamo. Affrontavamo una squadra che si batte per vincere campionato e con grossi valori tecnici e individuali. Siamo stati lì fino alla fine. E un pareggio sarebbe stato più giusto. A me interessava più la reazione della squadra alla sconfitta di due settimane fa, anche da un punto di vista nervoso. Per me è tutto positivo, al di fuori del risultato. Abbiamo pagato un errore su rimessa laterale e dispiace molto”.