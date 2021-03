Sanremo: quattro realtà cittadine unite nella lotta contro lo spreco alimentare

Con una nuova iniziativa di Conad per Mare, Rotary club Sanremo, ditta Fratelli Beccaria di Camporosso, che cura la logistica, ed Emporio Solidale di Sanremo, continua la lotta allo spreco alimentare: uniti, insieme, per il bene comune.

Tre le consegne di derrate alimentari, solo in questo mese. L’ultima ha riguardato diversi bancali d’acqua, oltre a generi alimentari. Alla consegna erano presenti: per il Conad per Mare, il Sig. Franco Lupi; per il Rotary Club Sanremo, il Presidente, Maurizio Foglino ed il Presidente eletto, Luigi Fracas; per la ditta Beccaria, Giancarlo Beccaria, mentre per l’Emporio Solidale, l’instancabile Luca Bordonaro.

La prossima consegna di derrate è già in programma mercoledì 24 marzo. Insieme si possono cambiare le cose...