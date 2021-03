Coronavirus: 380 nuovi casi in Liguria, 77 in provincia di Imperia. Calano i ricoveri in ospedale

I dati comunicati da Regione Liguria nel pomeriggio in merito alla diffusione del covid mostrano un aumento di 380 casi su scala regionale e di 77 in provincia di Imperia dove, però, calano di 2 unità i ricoverati. Al momento in Asl1 i casi di covid sono 907, mentre i ricoverati sono 112, 9 dei quali in terapia intensiva.

Prosegue intanto anche la campagna vaccinale. Nella gallery il dettaglio sulla somministrazione in regione e in Asl1.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.013.249 (+3.401)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 157.588 (+1.772)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 85.139 (+380)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.566 (+106)

Casi per provincia di residenza

Imperia 907 (+77)

Savona 1.207 (+84)

Genova 3.317 (+201)

La Spezia 777 (+16)

Residenti fuori regione o estero 133

Altro o in fase di verifica 225

Totale 6.566

Ospedalizzati: 645 (-5); 59 in terapia intensiva

Asl 1 112 (-2); 9 in terapia intensiva

Asl 2 135 (-3); 11 in terapia intensiva

San Martino 151; 15 in terapia intensiva

Galliera 56 (-1); 3 in terapia intensiva

Gaslini 4

Asl 3 Villa Scassi 75 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 49 (+2); 7 in terapia intensiva

Asl 5 63 (-2); 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.306 (+40)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 74.778 (+269)

Deceduti: 3.795 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.230

Asl 2 1.586

Asl 3 1.885

Asl 4 417

Asl 5 713

Totale 5.831

Dati vaccinazioni 21/3/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 300.920

Somministrati: 212.577

Percentuale: 71%