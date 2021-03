Perché gli adulti hanno gli incubi??

Questa vita è un incubo!!!

Quando ti svegli terrorizzato da un incubo inquietante, si potrebbe pensare che tu sia l'unico adulto che li ha. Dopo tutto, gli adulti non dovrebbero avere superato la fase degli incubi?



Mentre è vero che essi siano più comuni tra i bambini, uno su due adulti hanno incubi . E tra il 2% e l'8% della popolazione adulta è afflitto da incubi.



I vostri incubi causano un disagio significativo? interrompono il sonno in maniera regolare? Se è così, è importante determinare cosa stia causando gli incubi.

Cosa sono gli incubi?



Gli incubi sono vividamente realistici, sogni inquietanti che si sviluppano in fase di sonno profondo. Gli incubi tendono a verificarsi più spesso durante i movimenti oculari rapidi (REM) del sonno, quando avviene la maggior parte dei sogni. Poiché i periodi di sonno REM diventano progressivamente di più come la notte avanza, si possono trovare incubi spesso nelle prime ore del mattino.



I soggetti degli incubi variano da persona a persona. Ci sono, però, alcuni incubi con esperienze comuni a molte persone. Ad esempio, un sacco di adulti hanno incubi, che in cui non sono in grado di correre abbastanza velocemente per sfuggire ad un pericolo, o di cadere da una grande altezza. Se si ha vissuto un evento traumatico, si possono avere incubi ricorrenti su questi accadimenti.

Le paure si verificano in genere nelle prime ore dopo essersi addormentati. Essi sono vissute come sensazioni, non sogni, così la gente non ricorda perché sono terrorizzate al risveglio.





Quali sono le cause incubi negli adulti?



Negli adulti sono spesso spontanee. Ma possono anche essere causate da una varietà di fattori e patologie sottostanti.



Alcune persone hanno gli incubi dopo aver avuto uno “ spuntino” a tarda notte, che può aumentare il metabolismo e dare segnale al cervello di essere più attivo. Un certo numero di farmaci sono anche noti per contribuire alla frequenza degli incubi. Farmaci che agiscono sulle sostanze chimiche nel cervello, come gli antidepressivi e sostanze stupefacenti, sono spesso associate a incubi. Anche altri farmaci, compresi quelli per la pressione del sangue, possono esserne concausa.

Sospendere in maniera repentina farmaci e sostanze, tra cui alcol e tranquillanti, può scatenare incubi



Ci può essere un numero di trigger psicologici che causano incubi negli adulti. Per esempio, l'ansia e la depressione possono causare incubi adulti. Il Disturbo post-traumatico da stress (PTSD) concorre agli incubi ricorrenti.

Altre cause includono: apnea del sonno e sindrome delle gambe senza riposo. Se nessuna altra causa può essere determinata, le persone che hanno parenti affetti da incubi possono essere più probabilmente colpiti da essi.

Quali sono gli effetti sulla salute degli Incubi negli adulti?



Gli incubi diventano molto di più di brutti quando hanno un effetto significativo sulla salute e il benessere. Tra le persone che soffrono di incubi, quelli che sono ansiose o depresse sono più a rischio per l’esacerbazione della loro malattia di base. Perché gli incubi possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita, è importante consultare un medico se si verificano con cadenza regolare



Cura

Fortunatamente, ci sono metodologie che voi e il vostro medico possono adottare per ridurre la frequenza degli incubi e l'effetto che hanno sulla vita. In primo luogo, se i vostri incubi sono il risultato di un particolare farmaco,il medico potrebbe essere in grado di modificarne il dosaggio

O cambiare farmaco prescrizione per eliminare questo effetto collaterale indesiderato.



Per le persone i cui incubi sono causati da condizioni come apnea del sonno o la sindrome delle gambe senza riposo, bisognerebbe migliorare la patologia che sta dietro.

Tipi di Incubi



Per alcune persone, gli incubi sono come un film dell'orrore, spesso sanguinosi. Un incubo può mostrare che siete inseguiti da un assassino armato di coltello o di un mostro feroce. Può essere psicologicamente sconvolgente per voi, se il sogno tratta qualcuno morto da tempo che è tornato in vita. Gli incubi possono essere suddivisi in tre grandi categorie come quella cronica, incubi che vi seguono tutta la vita, che sono fenomeni della personalità; farmaco-indotti, e incubi traumatici associati a Stress post traumatico (PTSD).



Si è osservato che i malati cronici di incubi hanno un elevato livello di tendenze creative, artistiche e patologiche, alti livelli di vulnerabilità e di apertura, le relazioni sociali variabile e instabile, la mancanza di difesa, le identità sessuali alta sensibilità, sia in termini di sensibilità percettive e relazioni interpersonali. I pazienti affetti da PTSD rivivono il loro evento traumatico più e più volte senza sosta ogni volta condito con particolari nuovi.

Alcuni dei tipi comuni di incubi sono i seguenti:



I sogni di lesioni letali

I sogni di pericolo

Sogni di smembramento

Sogni di lesioni personali

I sogni di un danno per una persona cara

Sogni di mancanza di controllo

I sogni di perdere qualcosa o qualcuno

Se i vostri incubi non sono derivanti da malattie o farmaci correlati, non disperate. Cambiamenti comportamentali si sono dimostrati efficaci per il 70% degli adulti che soffrono di incubi, comprese quelli causate da ansia, depressione e PTSD.

Terapia cognitivo - comportamentale per incubi ricorrenti e incubi causati da PTSD: La tecnica aiuta i malati cronici cambiare i loro incubi come li vorrebbero (rivalsa sul soggetto che crea l’incubo, risultando così un sogno di riscossa e non di sofferenza passiva)..



Ci sono una serie di altri passi si può prendere da soli che possono contribuire a ridurre la frequenza incubo. Mantenere un regolare veglia-sonno programma è importante. Quindi, impegnarsi in un regolare esercizio fisico, che aiuterà ad alleviare incubi che causano ansia e stress. Potreste scoprire che lo yoga e la meditazione sono anche utili.



Ricordati di una corretta prassi igienica del sonno , che aiuta a prevenire la privazione del sonno che possono portare sugli incubi negli adulti. Modifica la tua camera da letto in una rilassante e tranquilla in modo che sia un luogo sicuro e sereno. Inoltre, ridurre e/o eliminare l'uso di alcool, caffeina e nicotina, che possono rimanere nel corpo per più di 12 ore e spesso disturbare il sonno.

