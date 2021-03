Bordighera: mozione della minoranza per la richiesta di finanziamenti alla Regione per lo Zaccari di Camporosso

Nei giorni scorsi l’opposizione consiliare a Bordighera ha presentato una mozione firmata da tutti i consiglieri, nella quale invita il Sindaco ad attivarsi in Regione chiedendo al Presidente Toti un finanziamento per iniziare i lavori necessari alla sistemazione dell'attuale complesso polisportivo denominato Campo Zaccari. La stessa mozione è stata presentata ed approvata poche settimane fa sono dal Consiglio comunale di Vallecrosia.

“Occorre tenere presente – evidenzia il Consigliere di ‘Semplicemente Bordighera’, Giuseppe Trucchi - che la mozione appare particolarmente utile considerando che è stato presentato in consiglio regionale dal consigliere Enrico Ioculano un ordine del giorno che illustra la situazione dello Zaccari e chiede un intervento di sovvenzione al Presidente della Regione e alla Giunta Regionale. Il Campo Zaccari rappresenta un complesso polisportivo di notevolissima importanza che viene utilizzato quotidianamente da giovani ed adulti provenienti da Bordighera, Camporosso, Vallecrosia, Ventimiglia e anche da società sportive”.

“Da tempo – termina Trucchi - facciamo fatica a capire quella che ci sembra una scarsa attenzione verso il campo che pure prende il nome da un ex sindaco e Senatore della Repubblica che proprio a Bordighera si rese artefice di importanti realizzazioni. Sembra quasi che la vicenda dello Zaccari sia vissuta con assai scarsa convinzione e non ne capiamo il motivo. Un complesso della importanza dello Zaccari sarebbe sicuramente altrove considerata una risorsa preziosa e sarebbe considerato importante valorizzarla al massimo. Ci auguriamo che la Regione sia sensibile alla richiesta di un finanziamento e che anche il nostro Comune di Bordighera come quello di Vallecrosia faccia la propria parte per ottenerlo”.