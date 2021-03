Sicurezza su ciclabile, un utente: " Spero non si voglia puntare il dito su chi usa il monopattino"

"Uso la pista ciclabile con il monopattino da Sanremo ad Arma di Taggia, quasi tutte le mattine e spero che non si voglia puntare il dito con chi usa questi nuovi mezzi di trasporto... la pista ciclabile viene usata dai ciclisti che vanno come se fossero in pista, e non solo appaiati ma anche affiancati in tre, pedoni che camminano in mezzo alla ciclabile senza rispettare il marciapiede dedicato a loro, cani senza guinzaglio e di persone che non raccolgono gli escrementi dei loro cani, poi se vogliamo guardare lo stato dell’asfalto e le gallerie dove le lamiere si staccano dal soffitto allora stendiamo un velo pietoso.." .