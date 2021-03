Rami di pino sulla strada per Bajardo eliminati da alcuni volontari, i ringraziamenti di un lettore

Grazie all’intervento della Polizia provinciale un tratto di strada che conduce a Bajardo è stato liberato da alcuni rami che ostruivano in parte il passaggio. A segnalarlo è Roberto Pardini che, dopo aver rotto l’antenna e rigato il tetto della sua auto, ha chiesto l’aiuto di Gianni Calvi per liberare la carreggiata, subito intervenuto con due volontari per eliminare il pericolo.

“Non chiederò i danni – spiega Pardini - perché so bene che sarebbero cose lunghe e il danno è poco, ma ho saputo che la cosa è stata segnalata da una decina di giorni ed è una vergogna perché un motociclista o uno dei tantissimi ciclisti avrebbe potuto farsi male. Ringrazio Calvi e i suoi amici Alessandro e Ivano”.