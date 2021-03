Il gen. Mario Pietrangeli scrive ai ministri Giovannini e Franceschini per la riapertura delle linee ferroviarie storiche

Il gen. Mario Pietrangeli ha scritto ai ministri Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti) e Dario Franceschini (Beni e Attività Culturali e Turismo) in merito all'importanza della riapertura e alla valorizzazione delle ferrovie storiche.

Il testo della lettera:

“Invio (come cittadino), di seguito una Scheda sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo al Recovery Fund (per la riapertura di storiche e di meravigliose linee ferroviarie – a suo tempo chiuse al traffico – con un’alta valenza culturale e turistica), come contributo positivo di pensiero nonché per doverosa e opportuna informazione.

Personali Proposte/Considerazioni Positive e Integrative al PNRR (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gen. 2021)

Il Trasporto Ferroviario dovrà, negli anni futuri, ricoprire un ruolo centrale di un efficiente sistema integrato e sostenibile dei trasporti. Nella definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il Governo ha una grande opportunità di rispondere alle pressanti richieste dei tanti cittadini che propongono la riattivazione di alcune tratte ferroviarie locali dismesse, anche se solo a finalità turistiche (ai sensi anche della Legge 128 del 9 agosto 2017 articolo 2 sulle ferrovie turistiche).

Quanto sopra anche tenendo presente che il 2021 è l’Anno Europeo delle Ferrovie. In tale contesto la commissione Europea metterà in evidenza i vantaggi del trasporto ferroviario in quanto modalità di trasporto sostenibile, intelligente e sicura.

Ho esaminato il documento di cui al titolo e tenendo conto dei contributi acquisiti da parte di numerosi amici, conoscenti appassionati del trasporto ferroviari, ho individuato – oltre alla necessità del quadruplicamento della Linea Internazionale Chiasso Svizzera/Milano/Genova – i seguenti interventi riguardanti le infrastrutture ferroviarie che sono meritevoli di essere portati a compimento e di segnalazione alla S.V. per la loro alta valenza Turistico Culturale:

- ripristino della linea Piemontese Bra – Ceva (nell’elegante e operoso Piemonte, in questi anni sono state chiuse numerose storiche ferrovie ora essenziali per il trasporto turistico/culturale ma anche per quello scolastico e per il trasporto dei lavoratori pendolari. Ferrovie che dovranno essere integrate anche con altri sistemi di trasporto pubblico);

- ripristino della linea “Etrusca” e dei “Due Mari” Civitavecchia-Capranica (qui si interseca con la FL3 Roma Viterbo) – Valfabbrica (qui si interseca con la linea Cotral ex Atac Roma Piazzale Flaminio prima Porta Civita Castellana Viterbo) – Orte (Lazio. Orte è un nodo ferroviario importantissimo sull’asse Nord Sud);

- ripristino della linea Internazionale Castellanza (si intersecava con la linea Saronno Novara delle Ferrovie Nord Milano) – Castiglione Olona (borgo medioevale meraviglioso)-Malnate-Mendrisio/Svizzera (si interseca con due linee: Linea per Varese e linea Internazionale Lugano Chiasso Milano);

- ricostruzione ai fini Turistici dell’antica linea (FAC, Ferrovia Appennino Centrale) Fossato di Vico (Stazione della ferrovia Roma Ancona) – Gubbio – Umbertide (si interseca con la Ferrovia Centrale Umbra, FCU, Terni –Perugia – San Sepolcro);

- ripristino della linea Storica del “Duca di Montefeltro e di Raffaello Sanzio”: Fano-Urbino (Marche), Ferrovia con un Altissima Valenza Turistico Culturale;

- elettrificazione della Como-Lecco (Lombardia);

- ripristino della Alcantara-Randazzo (Sicilia);

- ripristino della Noto-Pachino (Sicilia);

- ripristino della Sicignano-Lagonegro (Sicignano è sulla Battipaglia Potenza e da Lagonegro anni fa partiva una ferrovia a scartamento ridotto per Spezzano. Regioni interessate: Campania e Basilicata),

Il presente rapporto è inviato all’esame della S.V., per le determinazioni di competenza.”

Il Generale della riserva Mario Pietrangeli, figlio di ferroviere, è nato a Gubbio (Perugia). Risiede a Besozzo VA Lombardia. È un Generale dell’Arma del Genio della specialità ferrovieri (in pensione) dell’Esercito, entrato all’Accademia Militare di Modena nell’ottobre 1978 (160° corso), ha conseguito una laurea in Scienze Strategiche con il relativo Master presso l’Università di Torino e in seguito la Laurea in Scienze Diplomatiche e Internazionali presso l’Università di Trieste. Ha ricevuto premi per le sue pubblicazioni (tra l’altro a Milano nel 2015 ha ricevuto il premio UNUCI Paladino della Memoria). Nella sua lunga carriera militare ha comandato anche le unità militari ferroviarie: la compagnia genio ferrovieri; il 1° Battaglione Genio Ferrovieri e il Reggimento Genio Ferrovieri. Da Comandante di Battaglione e di Reggimento ha partecipato con le sue unità alla ricostruzione della rete ferroviaria nei Balcani. Per tali attività ferroviarie militari ha ricevuto la Benemerenza del Comune di Fara in Sabina RI e del Rotary di Gubbio PG.