Pallamano: nuova area verde intitolata a padre Peyrona, la soddisfazione della U.S. San Camillo

È notizia di questi giorni che l'amministrazione Comunale di Imperia accogliendo l'istanza dell'iniziativa popolare di dedicare la nuova area verde con relativi giochi, di nuova realizzazione a Castelvecchio vicino alla nuova Stazione Ferroviaria, a Padre Chiaffredo Peyrona.



L'Unione Sportiva Dilettantistica San Camillo Pallamano è nata nel lontano 1967 proprio per iniziativa di Padre Chiaffredo, camilliano, ma anche uno sportivo verace. Non solo intorno all'Istituto Camilliano per anni si sono svolte diverse attività sportive oltre alla pallamano, calcio, pallavolo, tennis tavolo, tiro con l'arco, atletica, pattinaggio.



Padre Peyrona trovò il tempo oltre che alla sua missione pastorale, di vedere nascere ad Imperia anche il Centro Sportivo Italiano, che trovò spazio proprio nell'istituto. Famosa per alcuni anni la 'settimana del C.S.I.', una sorte di Olimpiade Imperiese dove si sfidavano le società affiliate in gare molto seguite.



“La figura di Padre Peyrona nel quartiere di Castelvecchio - dichiara il presidente della U.S. San Camillo Gian Vittorio Martini - è stata molto importante non solo per noi sportivi, noi arriviamo da lì, ma la sua figura è andata oltre, in tutta la città, per la sua umanità ed il sapersi porsi con tutti con il suo sorriso, il quale rompeva subito il ghiaccio, in tutto quello in cui era stato chiamato a portare il suo contributo”.

La U.S. San Camillo in questi giorni ha avuto anche la soddisfazione di essere raffigurata con il proprio nome sul pullman dei campioni francesi che si sposteranno da un palazzetto all'altro per le gare valevoli per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.