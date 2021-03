La Canottieri Sanremo all'evento 'Amate la canoa' della Federazione Canoa Kayak (Video)

Gli atleti della ASD Canottieri Sanremo partecipano all’evento 'Amate la canoa' promosso dalla Federazione Canoa Kayak e dal consigliere Gennaro Cirillo.

L’allenatrice Monica Albarelli, Consigliere Federale commenta: “Da diversi anni la Federazione è impegnata a difesa dell’ambiente e per pulizia del nostro mare. I nostri atleti, che vivono quotidianamente il mare e i nostri fiumi per allenarsi, sono i primi a vigilare sulla pulizia e sulla protezione dell’ambiente. Intendo portare questo messaggio nelle scuole e per questo mi sono attivata con alcuni genitori per trasferire questo modus operandi nell’ambiente scolastico”.