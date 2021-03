Taggia: screening oncologico e centro prelievi, minoranza all'attacco del sindaco "Stiamo perdendo servizi uno dopo l'altro"

"Taggia sta perdendo importanti servizi territoriali, uno dopo l’altro e che, non si capisce per quale “rara forma di timidezza” il sindaco non si impone nell’assemblea dei sindaci affinché il quarto comune della provincia veda riconosciuti ed incrementati i servizi sanitari pubblici".

Questo quanto denunciato dai consiglieri comunali, Roberto Orengo, Mario Manni, Luca Napoli e Barbara Brugnolo, de 'Il Passo Giusto', in merito al servizio di screening oncologico. L'opposizione ha presentato una mozione sull'argomento che sarà discusso durante il prossimo consiglio comunale di Taggia, in programma giovedì prossimo.

"Con questa mozione chiediamo al sindaco Mario Conio di intervenire, nell’ambito delle funzioni che la legge gli attribuisce, affinché Taggia, quarto comune della provincia, veda ripristinato nella sua totalità il servizio di screening per la diagnosi precoce del cancro del colon retto. - precisano gli esponenti di minoranza - Teniamo a ribadire che la nostra non é una presa di posizione nei confronti dell’Asl 1 imperiese che in quanto azienda é libera di proporre le proprie strategie e la propria programmazione socio sanitaria ma una critica al primo cittadino al quale la legge dà il grande privilegio di poter ridiscutere queste strategie quando non collimano con l’interesse dei suoi cittadini".



"Il sindaco Conio, a tal proposito non si é mai fatto sentire laddove avrebbe potuto farlo, anzi quando in epoca pre COVID-19, in consiglio comunale lo abbiamo avvisato sulle possibili criticità del passaggio dal pubblico al privato del servizio prelievi, per tutta risposta abbiamo visto un atteggiamento al limite del denigratorio, affermando addirittura che il servizio sarebbe migliorato. - ricordano da Il Passo Giusto - Invitiamo il sindaco ad andarsi a vedere com'è oggi la situazione, con persone che attendono il proprio turno per sottoporsi ad un prelievo".



"Le immagini sono fin troppo eloquenti: le persone sono costrette ad attendere il proprio turno, in mezzo alla strada, sfiorati dalle auto ed esposti agli agenti atmosferici. - denunciano Orengo, Manni, Napoli e Brugnolo - Il tentativo del sindaco di farci passare per i cattivi che se la prendono con l’Asl in questo particolare momento sinceramente appare alquanto bizzarro e auto assolutorio: no sindaco ce la stiamo prendendo esclusivamente con lei".



"Non vale il principio dello scambio di servizi, come affermò in consiglio comunale. Il valore di una buona sanità territoriale dovrebbe essere cosa assodata e la COVID-19 ne ha sentenziato ancor più la assoluta necessità, semmai ce ne fossa stato bisogno. - concludono dalla minoranza - La sanità pubblica territoriale va difesa e potenziata senza tentennamenti".