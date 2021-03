Sanremo: i dirigenti comunali disertano il consiglio e le commissioni, ora si chiedono provvedimenti

I dirigenti di Palazzo Bellevue disertano il consiglio comunale e le commissioni consiliari. Non tutti, solo alcuni, ma uno in particolare pare proprio non si sia mai visto alle riunioni, nonostante i molteplici inviti da parte dei consiglieri e del presidente Alessandro Il Grande. Cosa che aveva portato anche a un aspro attacco durante l’ultima riunione del consiglio (leggi la notizia cliccando QUI). Chiare le parole del presidente Il Grande: “Avevo dato un indirizzo chiaro, così non è corretto”.

L’argomento è tornato di strettissima attualità durante una delle ultime riunioni delle commissioni consiliari quando, in particolare dai consiglieri Daniele Ventimiglia e Andrea Artioli, sono arrivate altre pesanti accuse al dirigente che non si era nuovamente presentato. I consiglieri di opposizione hanno ribadito il loro disappunto con particolare riferimento ad alcune pratiche che, altro modo di vedere, hanno portato al pagamento debiti fuori bilancio per via delle mancanze di alcuni dirigenti. Da qui una chiara richiesta di intervento al segretario comunale Tommaso La Mendola e, senza tanti giri di parole, si chiedono provvedimenti.

Ora l’argomento tornerà molto probabilmente anche all’attenzione del consiglio comunale, con nuove richieste da parte dei consiglieri sempre in attesa che dall’altra parte arrivi una risposta agli appelli.