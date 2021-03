Pallavolo: sconfitta pesante per la Grafiche Amadeo contro i giovani del volley Finale (0-3)

Severa sconfitta (3-0) per la Grafiche Amadeo contro il Volley Finale. La formazione ponentina, nonostante abbia giocato punto a punto per la maggior parte dei set (25/17, 25/20 e 25/22), per disattenzione ed errori alcune volte banali, proprio nei momenti clou dei set ha subito la costanza e entusiasmo dei giovani savonesi.

Ora la Grafiche Amedeo dovrà affrontare la trasferta di Genova contro il Sant’Antonio, squadra battuta in casa alla prima giornata per 3-0, prima dello stop forzato causa Covid. La Grafiche Amadeo deve recuperare ancora tre gare di campionato.