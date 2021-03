Nuoto: domani la IV Prova Regionale Esordienti. I giallorossi della Rari Imperia in gara

Tutto pronto per la IV Prova Regionale Esordienti di Nuoto che, per il Ponente ligure, andrà in scena domani pomeriggio alle 'Piscine' di Albenga.

Come sempre, a guidare gli Esordienti A sarà il tecnico Davide Dreossi. Ecco i nomi e le gare dei suoi atleti: ASCHERI (100 metri Rana e 100 Delfino), CALLARI F. (400 Stile e 100 Delfino), CALLARI L. (100 Rana), GANDOLFO (100 Rana e 100 Delfino), LUPI (100 Rana e 200 Dorso), NOVARO (100 Rana), RIGARDO (200 Dorso e 100 Rana), TASSONE (400 Stile e 200 Dorso), WANDER AWERA (100 Rana), VIACAVA (50 Stile e 200 Rana).

L'allenatore Giulio Ieriti, invece, sarà al timone degli Esordienti B: CALLARI (50 Stile e 100 Delfino), AMELIA (50 Stile e 200 Rana), ANSELMI (50 Stile e 200 Rana), CARPANO (50 Stile), MONZO (50 Stile), RUSCETTA (50 Stile e 200 Rana), MAISANO (50 Stile e 200 Rana).