Bordighera: martedì scorso l'anniversario dell'Athletic Club, in 50 anni di foto la storia della pallamano

Il 16 marzo l’Athletic Bordighera Club ha compiuto il suo cinquantesimo anno di attività. Era il 16 marzo 1971 quando venne fondato dall’indimenticabile Emilio Biancheri e da un gruppo di ragazzi.

Il glorioso club sportivo bordigotto ha saputo ritagliarsi negli anni un importante ruolo nella storia della pallamano italiana, partecipando senza interruzioni a campionati nazionali femminili e maschili, in tutte le categorie dove ha sempre ottenendo risultati che spesso sono andati ben oltre ogni più rosea aspettativa. Le ragazze e i ragazzi del club non solo sono riusciti più volte a raggiungere finali di categoria nazionale ma hanno partecipato a varie edizioni dei maggiori campionati nazionali di serie A e serie B, e poi con immensa soddisfazione che parecchie atlete e atleti sono stati convocati per le maggiori selezioni nazionali. Per tutti gli anni ‘70 e i primi anni ‘80 l’Abc Bordighera ha inoltre promosso con grandi risultati anche la pratica dell’atletica leggera, confermandosi in molte occasioni come leader regionale in molte discipline.

Il lavoro svolto da dirigenti, preparatori e da tutti i presidenti che in questi cinquanta anni si sono succeduti alla guida della società, hanno permesso di avere un prestigio riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, avendo alcuni anni fa l’onore di ospitare la preparazione della squadra nazionale presso il nostro Palazzetto dello Sport a Bordighera. Inoltre in questi giorni In occasione di un grande torneo internazionale sulle fiancate del Pullman della Nazionale Francese di Pallamano, fra i club che partecipano ai vari campionati francesi, sono presenti anche i nomi delle società del ponente, tra i quali spicca il Club Abc di Bordighera.

Questo grazie all’incessante lavoro svolto oltralpe dall’attuale direttore sportivo Jean Claude Asnong che ha sempre creduto nell’importanza di creare una stretta collaborazione con i colleghi Francesi. Se siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi anche in condizioni difficili e superando enormi difficoltà di ogni genere dobbiamo dire grazie alle atlete, agli atleti e ai dirigenti, sponsor e sostenitori. Ovviamente il grazie più sentito è per Emilio Biancheri che ha dato il via a questa splendida avventura.