Arma di Taggia: con l'AFI una raccolta di uova di Pasqua per i bimbi del Gaslini

Ad Arma di Taggia, l'Associazione Fieristi Italiana (AFI) ha promosso una raccolta di uova di pasqua da destinare ai bimbi dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Chi vuole partecipare non deve far altro che portare un uovo di Pasqua al punto di raccolta presso lo Snack bar '84 in via stazione 205.

"Questa nuova iniziativa dell'AFI si chiama 'Un giorno per i piccoli' - ci spiega il vicepreside nazionale Gabriele Ogliaro, di Taggia - Il nostro intento è di offrire un momento di 'dolcezza' ai piccoli che passeranno la Santa Pasqua dentro la stanza di un ospedale. Quando avremo raccolto le uova, in collaborazione con le forze dell'ordine di Genova procederemo alla consegna ai piccoli degenti dell'ospedale Giannina Gaslini. Confidiamo nel sostegno di tutti, fieristi e non, per rendere questa Pasqua più serena per questi bambini ricoverati"