Imperia: lavoratori nelle farmacie non vengono vaccinati contro il Covid, "La malattia non guarda il titolo di studio"

C'è una categoria di lavoratori che da quando è iniziata l'emergenza Covid è in prima linea ma non è ancora stata vaccinata. Si tratta di tutto il personale non laureato che lavora nelle farmacie e spesso si trova a contatto con la clientela.

Sono poco più di un centinaio di lavoratori nelle 78 farmacie della provincia di Imperia. A differenza dei farmacisti (laureati, ndr) che sono stati vaccinati circa un mese fa, non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il Covid-19 e non c'è una previsione certa per capire quando sarà il loro turno. Nonostante questa incertezza, stiamo parlando di persone che si trovano ogni giorno al di là dei banconi o nei magazzini delle farmacie, spesso accolgono i clienti e li aiutano nella scelta dei prodotti.

Un problema di cui si è fatto carico sia l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Imperia che Federfarma. "Come Ordine, nei giorni scorsi - ci spiega il presidente provinciale, il dott. Graziano Colombo - abbiamo mandato una pec ad ASL e ALISA per dire che bisognerebbe risolvere questo problema. Nelle farmacie tutti i laureati sono stati vaccinati ma ci sono un centinaio di lavoratori non laureati che non sono stati presi in considerazione dalla campagna di vaccinazione. Sia come ordine che associazione a oggi non abbiamo ancora avuto risposta su questo problema".

"La malattia non guarda il titolo di studio - sottolinea Colombo - e da tempo chiediamo che vengano vaccinati perchè a contatto stretto con il pubblico. Sarebbe necessario per garantire una protezione visto il rischio che corrono giorno per giorno. Senza dimenticare che all'ASL hanno vaccinato tutti anche il personale non a contatto con il pubblico".