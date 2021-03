Dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi nessuna disdetta in provincia per le vaccinazioni con 'AstraZeneca'

Riprendono oggi alle 15 le vaccinazioni nella nostra provincia, nelle previste sedi di Imperia, Taggia e Camporosso. Si tratta di dosi Pfizer che verranno inoculate a persone che si erano regolarmente prenotate nei giorni scorsi.

Intanto sembra che non ci siano state disdette, da parte di forze dell’ordine, insegnanti e una parte di ‘ultravulnerabili’ che erano in prenotazione per il vaccino ‘AstraZeneca’ e che sono rimasti bloccati dallo stop dei giorni scorsi a causa delle note vicende. Ora, dopo il via dato ufficialmente, lunedì riprenderanno le somministrazioni grazie alle quali crescerà nuovamente la percentuale di vaccinati.

Intanto, da lunedì prossimo possono tornare a prenotarsi dal medico di famiglia per la vaccinazione con AstraZeneca, i vulnerabili Over 70, il personale scolastico e gli uomini della Protezione Civile. Chi ha già prenotato dal medico di famiglia per lunedì o nei giorni successivi, può andare all’appuntamento e gli sarà somministrato il vaccino.

Mentre la speranza, a livello europeo, di arrivare al 70% di somministrazioni entro l’estate, scatterà lunedì sera la prenotazione per la fascia di età compresa tra i 75 e i 79 anni. Sarà possibile telefonare e prenotare a partire dalle 23 di lunedì prossimo al numero verde 800 938818 oppure anche attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it/ e gli sportelli territoriali Cup.

Per gli utenti tra i 75 e i 79 anni le vaccinazioni scatteranno giovedì prossimo mentre, dal 29 marzo potranno prenotare anche le persone con età tra 74 e 70 anni. I sistemi saranno gli stessi.