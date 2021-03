Ventimiglia: lunedì 29 alle 19 torna il Consiglio comunale della città di confine, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per lunedì 29 marzo alle 19 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

All’ordine del giorno, dopo i ‘Question time’, mozioni, interpellanze ed interrogazioni, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2020.

In discussione le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Verrà anche approvata l’adesione all’associazione ricreativa culturale ‘Siti storici Grimaldi di Monaco’ mentre sarà discusso il piano del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.

Infine è prevista l’approvazione della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime comunali.