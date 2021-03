Molini di Triora: alluvione, minoranza soddisfatta per i nuovi fondi da Regione "Speriamo servano per Gavano"

Così da Molini di Triora, il capogruppo di minoranza, Antonio Mario Becciu, a nome di tutto il gruppo Nuovo Futuro, per l'attenzione dimostrata dagli amministratori di Regione Liguria, verso uno dei borghi più colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2020. "Un grazie a nome di tutto il gruppo che rappresento e dei nostri concittadini, in particolare quelli della Frazione di Gavano" - aggiunge il consigliere Becciu.

"Un ringraziamento particolare va fatto sicuramente all’assessore Marco Scajola e al consigliere regionale Chiara Cerri, per il loro impegno e la vicinanza alle problematiche dell’entroterra testimoniati dalla gradita visita di qualche settimana fa nel nostro territorio, senza naturalmente dimenticare l’assessore Giacomo Giampedrone. - conclude il rappresentante della lista Nuovo Futuro - La speranza è che l’Amministrazione Comunale sappia ben gestire questi ulteriori fondi al fine di poter ripristinare, in tempi per quanto possibile brevi, la viabilità della frazione di Gavano".