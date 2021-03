Liguria: lunedì l'assessore Berrino parteciperà al webmeeting “Siderurgia asset strategico per il Paese”

Lunedì, l'assessore regionale Gianni Berrino parteciperà al webmeeting “Siderurgia asset strategico per il Paese”, organizzato dal senatore Adolfo Urso responsabile del Dipartimento Impresa di Fratelli d'Italia. L'incontro si terrà a partire dalle 11 sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del partito.



All'evento di lunedì interverranno il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia onorevole Francesco Lollobrigida, i parlamentari Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Patrizio La Pietra, Franco Zaffini, l'assessore regionale del Friuli-Venezia Giulia Fabio Scoccimarro, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e poi consiglieri regionali, amministratori, sindacalisti ed esponenti dell’impresa. Sono previsti collegamenti con i siti produttivi di Taranto, Terni, Piombino, Trieste e Genova.



"Genova, col sito di Cornigliano, è parte integrante della siderurgia italiana: in questo momento da assessore al lavoro sono particolarmente preoccupato per la stasi della trattativa tra Invitalia e ArcelorMittal in quanto è fuor di dubbio che ci sia necessità di certezze per il futuro dello stabilimento e dei suoi 1.500 lavoratori" - dichiara Gianni Berrino.