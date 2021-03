Solito triste copione per il mercato di Ventimiglia, Sorgi (FIVA Confcommercio) a una settimana dal sit-it “Compatti nel non pagare la tassa di occupazione”

Le situazioni dei mercati cittadini non cambia e l’ormai consueta disperazione dei commercianti è evidente e più volte manifestata, così come accaduto fisicamente venerdì scorso davanti al Comune, dove gli ambulanti si sono riuniti per discutere con l’amministrazione il costo della tassa di locazione. Successivamente al sit-in c’è stato un incontro fra gli esponenti degli esercenti e l’amministrazione.

“Dopo la manifestazione un punto fermo è che il gruppo è compatto e coeso, dunque unito nell’andare contro e non pagare le tasse che non riteniamo giusto pagare in questo momento storico unico della nostra esistenza - commenta Fabrizio Sorgi per FIVA Confcommercio - oltre ai sostegni c'è bisogno di rivedere tutto il modo di ripagare le tasse in maniera bilanciata su quello che sarà poi l'effettivo incasso. Bisogna riequilibrare il sistema fiscale sulle piccole imprese, gli autonomi che sono tutte partite IVA monoreddito e a conduzione familiare. Un’idea potrebbe essere quella di defiscalizzare il comparto in maniera tale da generare una cassa integrazione autonoma per riqualificare e sostenere la categoria che altrimenti sparirebbe andando ad ampliare il sociale e i conseguenti redditi di sostentamento”.