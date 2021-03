Sanremo: reti abbandonate, sacchi di plastica e tanta altra immondizia raccolta in mare dal 'Consolato' (Foto)

La salvaguardia del Mare, delle coste e delle aree portuali è una delle missioni del ‘Consolato del Mare’ di Sanremo, organo tecnico della Famija Sanremasca.

Sono stati quindi raccolti e smaltiti in discarica: reti abbandonate, gomene, grandi sacchi di plastica, legname, un frigorifero e rifiuti vari prelevati da aree del Portovecchio da parte del Console Nazzareno Palombo e Gianni Manuguerra. E' stato anche ripulito attentamente l'argine destro del torrente San Francesco, dove spesso vivono e si nutrono due ‘Oche Egiziane’ con la loro prole.

Volatili affascinanti che meritano attenzione e di vivere in un'area non inquinata. Hanno da tempo scelto di restare in città e sono un esempio di biodiversità nonostante le difficoltà dei tempi.

Il ‘Consolato del Mare’ ringrazia per la collaborazione la dirigenza ed il personale del Conad di Portovecchio, confinante con il torrente e continuerà con altri interventi in primavera ad occuparsi dei problemi del mare ed a divulgarne le bellezze.