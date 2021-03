Sanremo: ha bruciato tutta la notte la collina della 'Villetta', in arrivo questa mattina in mezzi aerei

Hanno lavorato tutta la notte per evitare che il rogo si potesse estendere e, in alcuni casi, anche avvicinare alle abitazioni della zona. Stiamo parlando dell’incendio (QUI) che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha colpito una vasta porzione di bosco e sterpaglie nella zona della ‘Villetta’, nell’immediato entroterra di Sanremo.

Il rogo, divampato per cause ancora in via d’accertamento, ha attaccato la zona compresa tra strada San Pietro Parà e strada Madonna della Villetta, vicino all’omonima frazione sulle alture. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, coadiuvati dai Volontari Aib della Protezione Civile e i Rangers d’Italia.

Dall’incendio si è subito sprigionata una fitta coltre di fumo che è risultata visibile anche dal centro della città ed ha reso i soccorsi ancora più difficili, visto che stava calando la sera. Gli operatori a terra hanno così lavorato allo spegnimento delle fiamme e, nella notte, al suo controllo in attesa dell’alba. Da questa mattina nella zona ha iniziato a piovigginare ma, nel frattempo, è stato chiesto l’intervento di un elicottero e del Canadair.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni alle abitazioni circostanti anche se, nuovamente, una vasta porzione di vegetazione è andata distrutta. Rimane solo da capire se per mano ‘dolosa’ dell’uomo oppure se per negligenza di qualcuno a cui è sfuggito (e purtroppo capita spesso) un rogo di verde che solitamente viene acceso in campagna.