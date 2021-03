Qualche fiocco di neve stamattina in montagna e temperature basse: punta minima a Poggio Fearza (-7,7)

Ancora qualche fiocco di neve in montagna e freddo intenso che, a due giorni dalla primavera, ci ricorda che comunque siamo ancora in inverno. E’ quanto sta accadendo in queste ore sulla nostra provincia, dove le temperature sono scese a livelli che ricordano quasi quelli di gennaio e con tutte le località seguite da Arpal che, stamattina, non superavano gli 8 gradi. Di queste, quelle a quote più elevate erano anche sotto zero.

Una situazione che era stata ampiamente prevista da Arpal e che ha portato qualche spruzzata di neve sulle cime più alte ma anche a quote collinari. Nevischiate si sono registrate a Triora, monte Bignone, San Romolo, Bajardo e a Verdeggia, dove il manto nevoso stamattina aveva raggiunto i 13 centimetri.

La temperatura più bassa di questa mattina è stata toccata come sempre da Poggio Fearza, località a 1.800 metri sopra Montegrosso Pian Latte con -7,7. A seguire il Colle Belenda sopra Pigna con -3,7, Gouta sopra Apricale con -3,1, Verdeggia -2,7, Montalto Carpasio -2,3, Col di Nava -1,5, Triora -1,4 e Ceriana con zero gradi. Sopra la soglia degli zero troviamo: Borgomaro 1, Pieve di Teco 1,2, Pigna 1,9, Rocchetta Nervina 2, Pornassio 2,3, Pontedassio e Ranzo 2,6, Dolcedo 2,7, Castelvittorio 2,8, Dolceacqua 3,7, Cipresa 4,2, Diano Castello 4,6, Imperia 5,2, Airole 6,2, Sanremo 7 e Ventimiglia 7,3.

Le temperature rimarranno piuttosto basse ancora per oggi e domani, quando si tornare ad una situazione di stabilità con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. I venti oggi e domani saranno tra moderati e forti. Per i prossimi giorni, almeno fino a mercoledì, sono previste belle giornate con temperature in aumento lunedì e poi stazionarie su valori ancora bassi, soprattutto le minime.