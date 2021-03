Molini di Triora: da Regione Liguria 340mila euro per iniziare a ripristinare la viabilità su Gavano

340mila euro da Regione Liguria a Molini di Triora, per iniziare a ripristinare la viabilità su Gavano. Il contributo è stato stanziato nell'ambito della giunta odierna e corrisponde a un terzo della somma necessaria per l'intervento.



"Finalmente posso dire ai miei cittadini di Gavano che è stato fatto un primo passo per iniziare i lavori finalizzati all’eliminazione dell’isolamento. - commenta il sindaco Manuela Sasso - Si tratta di un importante contributo che la Regione Liguria ha stanziato con fondi propri, a favore del nostro Comune, conscio delle difficoltà in cui si trova l’Ente da me amministrato e della necessità di ridare ai cittadini di Gavano la possibilità di percorrere la strada per raggiungere le proprie abitazioni".



"E’ stato un passo importante che la nostra Regione ha fatto nello starci vicino nell’avviare il percorso molto arduo di ricostruzione di un paese che ha subito danni per circa 13milioni di euro. - sottolinea il sindaco - Il mio grido di aiuto nel farmi sentire come primo cittadino non è stato rivolto solo alla Giunta Toti, ma anche al Governo nazionale, ai parlamentari e senatori della Regione Liguria, espressione dal nostro territorio".



"Oggi dico grazie al Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, all’Assessore Giacomo Giampedrone e alla Giunta. Hanno dato una boccata d’ossigeno al mio paese e si sono fatti partecipi affinché il Governo tenga conto e riconosca anche e soprattutto, le piccole realtà locali. Sperando che questo nostro lavoro congiunto al fine della ricostruzione del territorio si possa nel più breve tempo possibile portare a compimento, auguro all’Amministrazione Regionale un buon lavoro come quello fatto in data odierna e contestualmente chiedo l’aiuto affinché questo percorso possa essere portato a termine" - conclude Manuela Sasso.