Messa in sicurezza della SS20: da lunedì via a lavori di consolidamento per 700mila euro

Proseguono i lavori di consolidamento della strada, da parte di Anas sulla SS 20 del Colle di Tenda e della Val Roja. A partire da lunedì 22 marzo i lavori saranno avviati in località Panice Sottana, nel comune di Limone Piemonte, lungo un tratto di circa 400 metri tra il km 106,345 e il km 106,885.

"Gli interventi in programma, per un investimento complessivo di circa 700 mila euro, consistono nel consolidamento della sede stradale tramite realizzazione di fondazioni profonde e nella costruzione di un cordolo in cemento armato su cui saranno installate nuove barriere laterali di sicurezza. - spiegano da Anas - Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà in vigore il senso unico alternato. La conclusione dell’intervento è prevista entro il 31 maggio".

Sempre lungo la statale 20, Anas ha programmato le attività di ispezione e di disgaggio localizzato del versante roccioso per un tratto di 400 metri tra Vernante e Robilante all’altezza di Strada Vermanera (km 93,200).

"Per consentire le attività sono previste sospensioni temporanee della circolazione della durata di circa 30 minuti nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 19:00, da martedì 23 a venerdì 26 marzo. Per arrecare il minor disagio possibile alla circolazione, la viabilità lungo il tratto sarà gestita tramite movieri e sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso" - concludono.