I cantieri sull'Autostrada A10 e A6 per la prossima settimana: anche 8 giorni di chiusura sulla Ventimiglia - Fanghetto - Tenda

L'Autostrada dei Fiori Spa ha indicato l'elenco dei cantieri attivi la prossima settimana sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di loro competenza. Le aree id lavoro, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico.



Tronco A6 – Torino-Savona



Direzione Torino



Tra Savona e Altare dal km 116+830 al km 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 02/03/2021 al 30/04/2021;



Tra Savona e Altare dal km 114+300 al km 113+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento sismico del viadotto Funivia, dal 11/03/2021 al 30/04/2021;



Tra Savona e Altare dal km 113+000 al km 112+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia per adeguamento sismico viadotto Fontanazze, successivamente, dal km 112+300 al km 110+194, chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 11/03/2021 al 30/04/2021;



Tra Ceva e Niella Tanaro dal km 74+370 al km 71+596, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord dal 30/11/2020 al 31/03/2021.



Direzione Savona



Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+040 al km 74+010, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord dal 30/11/2020 al 31/03/2021;



Tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 95+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/03/2021;



Tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 97+400, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo dal 22/02/2021 al 31/08/2021;



Tra Altare e Savona dal km 110+010 al km 110+750, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Ferrovia di Altare dal 02/03/2021 al 30/04/2021;



Tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 115+950, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotti Boccafolle e Serre I, successivamente, dal km 115+950 al km 116+700, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande, dal 02/03/2021 al 31/05/2021.





Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato



Direzione Francia (carreggiata Nord)



Tra Savona e Spotorno dal km 49+375 al km 52+260 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza della galleria Fornaci dal 22/03/2021 al 28/03/2021;



Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 22/03/2021 al 28/03/2021.



Direzione Italia (carreggiata Sud)



Tra Andora e San Bartolomeo dal km 99+240 al km 95+330 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza della galleria Colle Dico dal 22/03/2021 al 28/03/2021.



Lungo il Tronco A10 è altresì prevista la chiusura della tratta Pietra Ligure-Borghetto Santo Spirito - Via Francia per interventi di bonifica e rifacimento della pavimentazione dalle 22:00 del 24 marzo 2021 alle 06:00 del 25 marzo 2021



Chiusure delle Aurelie Bis



Collegamento Ventimiglia - Fanghetto- Tenda - Chiusura totale in entrambe le direzioni per consentire interventi di ispezioni della galleria Seglia, dalle 08:00 del 23 marzo 2021 alle 18:00 del 31 marzo 2021.



Chiusura tratta compresa tra la S.S 582 e la S.S. 453 in entrambe le direzioni - Variante complanare alla S.S.1 Aurelia. Albenga per consentire interventi di ispezioni delle gallerie Bastia 1 e Bastia 2, dalle ore 22:00 del 24 marzo 2021 alle ore 06:00 del 25 marzo 2021 e dalle ore 22:00 del 25 marzo 2021 alle ore 06:00 del 26 marzo 2021