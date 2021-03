Coronavirus: cresce nuovamente il numero di contagiati nel Principato di Monaco, oggi altri 15

Crescono nuovamente e sono quindici i nuovi casi positivi al Covid-19, oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale 2.164 persone colpite dal virus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono presenti 41 persone, delle quali 12 persone in terapia intensiva. Si registrano 10 guarigioni, con il numero totale di persone guarite a 1.970. Sono 73 le persone in sorveglianza attiva.

Questa la situazione sulla vaccinazione nel Principato: sono 9.750 le persone vaccinate, ovvero il 25,66% della popolazione. Invece sono 8.331 quelle che hanno ricevuto il ‘richiamo’, ovvero l'85,45% delle persone vaccinate.