Scomparsa di Edoardo Marino, il ricordo e il cordoglio del gruppo ‘Diano Cambia’

“Ad esequie avvenute, e straordinariamente partecipate come meritava, intendiamo anche noi rivolgere un commosso ricordo del Dott. Edoardo Marino, stringendoci alla moglie Assunta ed alle figlie Anna e Giulia in un caloroso abbraccio. Edo amava molto Diano Marina, ed il suo impegno disinteressato per il bene pubblico è una stella polare alla quale vogliamo rivolgerci nella rincorsa che abbiamo intrapreso per avere una comunità più viva, solidale e attiva.

Sensibile alle tematiche ambientali ed alle sfide che l’innovazione e la modernità ci stanno ponendo davanti, vogliamo sottolineare la straordinaria umanità di Edo, quella di un padre premuroso, di un nonno affettuoso, di un professionista stimato e di un cittadino modello che faceva della semplicità la sua quotidianità.

Mancherà molto a Diano Marina, lo piangiamo con grande commozione e rispetto.

Il gruppo ‘Diano Cambia’.”.