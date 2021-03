Sanremo: lavori per alcuni moli alla Foce, una lettrice "Perchè non si fa la stessa cosa ai Tre Ponti?"

Una nostra lettrice, Paola C., ci ha scritto per intervenire sulla protezione delle spiagge a Sanremo, dopo aver letto dei lavori per la costruzione di tre moli tra la Foce e Pian di Poma:

“Mi sono chiesta come mai non è stato fatto niente per la spiaggia dei Tre Ponti che, praticamente è scomparsa. Ricordo come era bella tutta la sabbia che costeggiava il litorale, dove prima i miei figli e poi i miei nipoti hanno trascorso le vacanze estive. Come è potuto succedere che ora, invece, ci siano solo pietre e grossi massi. Soprattutto perché non si sia provveduto a salvaguardare quella bellissima e storica spiaggia di Sanremo, che per noi era come patrimonio dell'umanità”.