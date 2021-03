Imperia: lettrice apprezza alcuni interventi in città ma ne chiede uno importante in via Delle Valli

Una nostra lettrice di Imperia, Maria Jose Berta, ci ha scritto per far arrivare a tutti la sua voce verso chi dovrebbe avere a cuore il decoro della città e la sicurezza dei suoi contribuenti:

“Mi fa piacere che si sia abbellita piazza Dante, che si siano rifatti il look i ‘Portici’ di via Bonfante e che adesso siano stati stanziati 8.000 euro per il verde di via Faravelli e Villa Grock, ma dimenticando ad esempio via Delle Valli, collegamento tra viale Matteotti e corso Roosvelt. Basterebbe molto meno, al massimo 2.000 euro, per 50 metri di ciottolato ormai ridotto ad uno stato pietoso, per usare un eufemismo. Forse però è meglio aspettare che qualcuno si rompa una gamba o che divampi un incendio prima di intervenire”.