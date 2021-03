Volley: tre vittorie in altrettante gare per le formazioni Under della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Prosegue con tre vittorie il cammino nei campionati giovanili delle squadre femminili della Nlp Sanremo. Domenica scorsa, al Palaroya di Ventimiglia l’Under 17 Powertoll ha superato, con un buon 3-0, il Bordivolley (25/6, 25/19 e 25/17). Partita mai in discussione e che ha permesso al coach Sergio Bruno di far ruotare un po’ tutte le giocatrici.

Analogo risultato lunedì, ma nella categoria Under 15 per la San Giovanni Volley che, opposta sempre al Bordivolley, conquista i tre punti in palio (25/8, 25/14 e 25/19). Soddisfatta l’allenatrice Silvia Cimino per il gioco espresso e per la grinta dimostrata dalle ragazze.

Più combattuta la gara dell'Under 19 di martedì, che ha visto prevalere per 3-1 la Biotech Riviera contro il Volley Team Armataggia. Dopo i primi due set (25/21 e 25/16) giocati brillantemente la squadra subisce nel terzo il ritorno delle taggesi che si impongono per 25/19. Ma con una pronta reazione le matuziane, guidate da Michela Valenzise, chiudono la partita al quarto set lasciando solo 13 punti alle avversarie.