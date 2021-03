Taggia: alcuni casi Covid tra i lavoratori dello Spazio Conad, l'azienda valuta screening di massa

Potrebbe scattare uno screening di massa sui dipendenti dello Spazio Conad di Taggia. L'azienda in queste ore sta valutando la strategia migliore a fronte di un numero esiguo di casi, sette su almeno 200 lavoratori.



Una situazione che appare non critica ma comunque da monitorare. In questa fase non è prevista nessuna riduzione dei servizi offerti dall'importante punto vendita del territorio che continuerà ad operare regolarmente nel rispetto delle misure di prevenzione anti contagio già applicate.

Un piccolo cluster è stato scoperto anche all'hotel 'Eletto' di Sanremo, dove sono contagiati i due titolari e 5 dipendenti.