Sanremo ricorda le vittime del Covid: il Sindaco "Un anno tremendo sperando di uscirne al più presto" (Foto)

Anche a Sanremo, con la partecipazione del sindaco, Alberto Biancheri, ha partecipato oggi alla giornata nazionale dedicata alle vittime della pandemia da Covid-19 con un minuto di silenzio ai piedi di Palazzo Bellevue.

“Oggi la giornata nazionale dedicata alle vittime della pandemia da Covid-19 – ha commentato il primo cittadino matuziano - ad un anno da quelle immagini drammatiche delle bare portate via dai camion militari a Bergamo. E’ stato un anno tremendo e ancora oggi stiamo combattendo per uscire da una delle pagine più tristi e buie della storia del nostro Paese. Il mio pensiero e il mio ricordo commosso vanno a tutte le persone decedute e alle loro famiglie, a chi in queste ore sta combattendo per la vita nelle corsie dei nostri ospedali e a tutti quei medici, quegli infermieri e quegli operatori sanitari che hanno pagato con la propria vita il tentativo di salvarne altre”.

“Nella speranza che il dramma di quelle tante vite spezzate – termina Biancheri - sia da impulso a tutte le forze governative e tutte le istituzioni dello Stato affinché si moltiplichino gli sforzi per condurre il Paese fuori da questo scenario, in una nuova ripartenza sociale ed economica che tutti tanto attendiamo”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il Comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola.