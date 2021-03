Coronavirus: torna a crescere il tasso di positività (8,41%), in provincia altri 65 contagi. Superato il milione di tamponi

Torna purtroppo a salire, dopo i cali dei giorni scorsi, il tasso di positività al Covid-19 in Ligure. A fronte di 3.850 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.190 tamponi antigenici rapidi) sono 324 i nuovi positivi, uno ogni 11,88 pari al 8.41%.

Praticamente stazionario il numero dei nuovi positivi nella nostra provincia, dove si attesta oggi a quota 65, rispetto ai 78 del savonese, i 148 di Genova e i 31 di Spezia. Calano, nella nostra Asl, gli ospedalizzati e le terapie intensive. Sono 11 i morti, tra lunedì e ieri in regione dei quali due all'ospedale di Sanremo, una donna di 78 e un uomo di 83 anni.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 1.000.749 (+3.850)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 150.143 (+3.190)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 83.874 (+324)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.334 (+77)

Casi per provincia di residenza

Imperia 894 (+11)

Savona 1.114 (+36)

La Spezia 839 (+11)

Genova 3.136 (+12)

Residenti Fuori Regione/Estero 127 (-1)

Altro/In Fase Di Verifica 224 (+8)

Totale 6.334 (+77)

Ospedalizzati 631 (-6); 64 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 113 (-6); 12 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 119 (+4); 13 (-) in terapia intensiva

San Martino - 147 (+1); 16 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 56 (-2); 3 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 74 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 48 (+1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 70 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.381 (-149)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 73.760 (+236)

Deceduti: 3.780 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.299 (-13)

Asl 2 - 1.194 (-65)

Asl 3 - 2.034 (+89)

Asl 4 - 468 (+10)

Asl 5 - 663 (+38)

Totale - 5.658 (+113)