Sanremo: riunione in Comune per discutere delle prospettive future della scuola sul territorio

Si è tenuta oggi a Palazzo Bellevue una riunione promossa dal Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia per discutere delle prospettive future della scuola sul territorio, alla presenza del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e del sindaco di Taggia Mario Conio, del presidente della Provincia Domenico Abbo, degli assessori e consiglieri regionali Marco Scajola, Gianni Berrino, Enrico Ioculano e Chiara Cerri e degli assessori comunali Massimo Donzella e Costanza Pireri, con la partecipazione in video-collegamento del provveditorato agli studi dott. Lenti e dei dirigenti scolastici sanremesi.

E' stata l’occasione per una riflessione comune sulla situazione dei tre plessi di scuola superiore nei comuni di Sanremo e Taggia e sulle prospettive future.

Il sindaco Alberto Biancheri - che ha ricordato il grande lavoro svolto sul fronte dell’edilizia scolastica con 14 milioni di euro spesi in sei anni e che ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di continuare ad investire in questa direzione, confermando in particolar modo una visione di sviluppo sul polo scolastico in Valle Armea - ha comunque ribadito l’importanza di una massima concertazione sulle scelte future.

Per questo, nel ringraziare gli organizzatori dell’incontro e tutti gli intervenuti, ha invitato il tavolo di lavoro a riunirsi nuovamente nelle prossime settimane.