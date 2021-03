Ginnastica: doppio impegno nell'ultimo fine settimana per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Due importanti appuntamenti del calendario agonistico nazionale della FederGinnastica hanno visto la partecipazione delle atlete gold della Ginnastica Riviera dei Fiori.

Domenica scorsa a Cantalupa (Torino)si è svolta la 1ª prova del campionato di Serie C di ginnastica ritmica. L'associazione ponentina mancava in questo campionato da alcuni anni, e aver preparato un impegno con richieste tecniche di livello alto, è stato uno stimolo per i tecnici e le ginnaste dell’intero sodalizio. A scendere in pedana sono state le junior Giulia Carrera, (cerchio e palla), Eleonora Oggero (nastro) e Giorgia Valastro (clavette) con la senior Alice Frascarelli presente in campo gara nella duplice veste di ginnasta col ruolo di ‘riserva’ e tecnico. Il campionato, posticipato di due mesi e con una prova in meno, si concluderà in maggio a Padova, ed i punteggi ottenuti in questa prova potrebbero essere ulteriormente migliorati col lavoro che i tecnici della sezione Daniela Breggion, Monia Stabile e Lorenza Frascarelli porteranno avanti nelle prossime settimane.

Sabato scorso a Milano si è svolta la 1ª prova del campionato nazionale Individuale Gold di trampolino elastico. Una sola ginnasta ponentina in gara, la Junior Alessia Saccoccia che, dopo aver svolto al meglio l’esercizio libero, nell’esercizio obbligatorio che prevedeva l’esecuzione di un ‘doppio’ come ultimo salto (in preparazione negli ultimi mesi ma non ancora proposto in gara) le cose non sono andate come si sperava e ha terminato al 6° posto. Torino sarà la sede della 2ª prova in aprile e i tecnici Giulia Bellone, Nicla Londri e Damiano Giunta confidano in un ulteriore balzo in avanti per arrivare in zona podio.

Nel prossimo fine settimana saranno 20 le ginnaste dell’artistica femminile in gara a Genova, mentre la squadra gold di Teamgym sarà impegnata a Monterotondo (Roma) nella 1ª prova del campionato nazionale di squadra. Sempre per il Teamgym sarà il Palasport di Imperia ad ospitare la zona tecnica 1 (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) del settore silver, organizzazione affidata al Comitato Regionale Liguria in collaborazione con la Ginnastica Imperia e la Riviera dei Fiori(prevista la partecipazione di circa 200 atleti). "Sicuramente il periodo è impegnativo - evidenzia il sodalizio - e la situazione sanitaria complica la vita a tutti, ma portare avanti gli impegni sportivi al meglio rimane una nostra priorità, oltre a programmare il possibile per i prossimi mesi".