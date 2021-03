Una decina di farmacie della provincia di Imperia pronte a diventare centri vaccino contro il Covid

Il 29 e 30 marzo potrebbero essere almeno una decina le farmacie della provincia di Imperia pronte a partire con la campagna vaccinale sperimentale contro il Covid-19. Un quinto, rispetto al totale di circa 50 punti previsti su scala regionale, al centro degli accordi tra Regione Liguria e Federfarma.

La lista precisa verrà stabilita nei prossimi giorni, al termine della procedura di definizione delle linee guida da rispettare per aprire nelle farmacie dei veri e propri mini centri vaccinali. "In queste ore verranno definiti i protocolli: servono indicazioni precise. - spiega il dott. Elvio Barla, presidente di Federfarma per la provincia di Imperia - Una volta stabiliti e validati i protocolli potremo avere un numero preciso di farmacie aderenti. Ci sarà sicuramente una prima fase dove un certo numero di farmacie sarà già pronto e un successivo step dove altre farmacie potranno aggiungersi".

Serviranno locali idonei a uso esclusivo per poter offrire il servizio di vaccinazione. "Esatto, dovranno esserci spazi adibiti solo a queste funzioni: per l'accoglienza, la somministrazione e una zona post vaccino, ma anche uno spazio dove i vaccini possano essere conservati e suddivisi in dosi. Non sarà un'operazione semplice ma stiamo cercando di ovviare al problema degli spazi valutando se per alcune farmacie ci sia la disponibilità di locali adiacenti da poter utilizzare" - sottolinea il dott. Barla.

Il vaccino sarà somministrato da un medico libero professionista ma tutta la parte organizzativa, compresa la predisposizione degli spazi sarà completamente a carico della farmacia. Quindi, con un investimento anche in termini economici importante se si considera eventuali lavori. In questa prima fase la campagna vaccini in Farmacia potrebbe essere ad appannaggio delle farmacie più strutturate (soprattutto nelle città più grandi) sia in termini di personale che di spazi a disposizione ma c'è anche un discorso più ampio sulle responsabilità: "L'impegno delle farmacie è sicuramente importante in un contesto come quello attuale e tutti i colleghi stanno ponendo la massima attenzione, anche e soprattutto a fronte dei problemi con AstraZeneca e delle indagini aperte sulle morti di questi giorni. Il fatto che sia stato indagato il personale un po' spaventa" - puntualizza Barla.

"Sarà un lavoro sicuramente complesso, perchè alla farmacia competerà l'intera organizzazione del percorso di vaccinazione e la parte logistica: dalla presa in carico del paziente, fino al controllo al termine. - conclude il presidente di Federfarma - Il protocollo non deve farci pensare che le farmacie più piccole vengano escluse a priori. Infatti, si potrà vaccinare anche con le farmacie chiuse, quindi nei giorni di riposo".